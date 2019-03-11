ما هي أغرب الأشياء التي يتركها ركاب أوبر خلفهم؟!

أوبر

كشفت أوبر عن قائمة لأكثر ما نسيه الركاب خلفهم، وأغرب الأشياء التي وجدها السائقون بعد مغادرة الركاب!

شملت القائمة الأولى أشياء متوقعة مثل الهواتف، المحافظ، حقائب اليد أو الظهر، السجائر الإلكترونية، المفاتيح، سماعات الرأس وحتى النظارات.

أما الأشياء الغريبة التي نسيها عملاء أوبر فقد شملت طقم أسنان كامل من الذهب، جرو كلب بعمر شهرين، بعض النقانق الإيطالية، مجموعة ألعاب ليجو وحتى اسطوانة غاز طبخ ورأس سمكة سلمون!

اقرأ أيضًا:

شاهد: النموذج الكهربائي من كيا في معرض جنيف (صور)

شاهد: مرسيدس تكشف عن GLE 53 AMG الهحينة في جنيف

مخالفة تسبب أكثر الحوادث في الإمارات... ما هي؟

















