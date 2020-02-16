تعرف على المناطق المفضلة للأثرياء لشراء العقارات بدبي

كان أثرياء العالم مهتمين دائمًا بشراء العقارات في دبي، ومع استمرار انخفاض الأسعار، أصبح الاتجاه الآن أكثر وضوحًا.

وفي العام الماضي، قفز حجم المعاملات في السوق الرئيسية الإجمالية بنسبة 22 في المائة مقارنة بعام 2018.

وفي عام 2019، بلغت قيمة مشتريات الشقق الفاخرة والفلل في دبي 42.3 مليار درهم، مقارنة بـ 34.4 مليار درهم في عام 2018، وفقًا ل Luxhabitat.

وقام المشترون المتميزون من الإمارات وخارجها بشراء ما مجموعه 1،454 فيلا و 16،522 شقة سكنية بتكلفة 4.3 مليون درهم في المتوسط ​​كل عام.

ووفقًا لـ Alexander von Sayn-Wittgenstein، مدير المبيعات الفاخرة في Luxhabitat، فقد شجع انخفاض أسعار البيع المزيد من المشترين الأثرياء على الاستثمار في العقارات الرئيسية في دبي، مضيفًا أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من قبل المشترين في الهند بالمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، شهد الاتجاه الهبوطي أيضًا تحول العديد من السكان إلى مواقع متميزة.

وتجتذب دبي اهتمامًا كبيرًا من الأفراد ذوي الثروات المرتفعة، وخاصة في المناطق الفاخرة خاصة في مجتمعات مثل البراري والمرابع العربية ووسط مدينة دبي ودبي مارينا و Emirates Hills وجميرا و Jumeirah Beach Residence و البحيرات والمروج ونخلة الجميرا، وغيرها.

وعادة ما تكلف الفلل السكنية الممتازة، التي تحظى بشعبية بين المشترين الذين يرغبون في الحصول على حمام سباحة خاص بهم وحديقة 8.7 مليون درهم بالمتوسط.

ومع ذلك، أصبحت المنازل الفاخرة اليوم في دبي بأسعار معقولة أكثر مما كانت عليه قبل حوالي خمس سنوات، عندما بدأت الأسعار في الانخفاض.

ووفقا ل Luxhabitat، فإن متوسط ​​سعر القدم المربعة في السوق السكنية الرئيسية الشاملة انخفض بنسبة 3.72 في المئة العام الماضي. وفي الوقت الحالي، يبلغ متوسط ​​سعر القدم المربعة في السوق الإجمالية للفلل 1334 درهم وللشقق 1،376 درهم.

واعتبارا من العام الماضي، اقتنص معظم مشتري المنازل الفاخرة مجموعة من العقارات في مدينة محمد بن راشد، حيث بلغ إجمالي المعاملات 8 مليارات درهم. وفي وسط دبي بلغ إجمالي المبيعات 7.9 مليار درهم، أما في خور دبي فقد بلغت المبيعات 4.2 مليار درهم.

أما المواقع الأخرى التي شهدت أعلى المبيعات فكانت مرفأ دبي وبلووترز، وأبراج بحيرات الجميرا، وجميرا غولف إستيتس، ونخلة الجميرا، بحسب موقع زاوية.