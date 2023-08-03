تعرف على سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 3 أغسطس 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الخميس 3 أغسطس استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,933.66 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 44.03 دينار أردني، بما يُعادل 62.17 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.36 دينار أردني، ما يُعادل 56.99 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.53 دينار، بما يُعادل 54.40 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.03 دينار أردني، بما يُعادل 46.63 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 25.69 دينار أردني، ما يُعادل 36.26 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 3 أغسطس في الأردن عند 1,369.61 دينار أردني، بما يُعادل 1,933.66 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 3 أغسطس عند 44,033.95 دينار أردني، ما يُعادل 62,168.57 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الخميس عند 308.24 دينار أردني، ما يُعادل 435.2 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.