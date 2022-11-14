تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 14 نوفمبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 14 نوفمبر، استقراراً نسبياً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1760.64 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82299.82 دينار عراقي، ما يُعادل 56.61 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 14 نوفمبر في العراق عند 75441.50 دينار عراقي، ما يُعادل 51.89 دولار.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72012.34 دينار عراقي، ما يُعادل 49.53 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 61724.86 دينار عراقي، ما يُعادل 42.45 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48008.23 دينار عراقي، بما يُعادل 33.02 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الاثنين في العراق

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41149.91 دينار عراقي، ما يُعادل 28.30 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2559812.33 دينار عراقي، بما يُعادل 1760.64 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 14 نوفمبر في العراق عند 82299816.10 دينار عراقي، بما يُعادل 56605.85 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 576098.71 دينار عراقي، أي ما يُعادل 396.24 دولار.

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