تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 15 مايو 2023

سجل سعر الذهب اليوم في العراق، الاثنين 15 مايو، ارتفاع طفيف في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 2,016.26 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 85,327.32 دينار عراقي، ما يُعادل 64.82 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 15 مايو، في العراق عند 78,216.71 دينار عراقي، ما يُعادل 59.42 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 74,661.41 دينار عراقي، ما يُعادل 56.72 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 63,995.49 دينار عراقي، ما يُعادل 48.62 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 49,774.27 دينار عراقي، بما يُعادل 37.81 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

وجاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,653,978.33 دينار عراقي، بما يُعادل 2,016.26 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 15 مايو في العراق عند 85,327,321.04 دينار عراقي، بما يُعادل 64,824.22 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 597,291.25 دينار عراقي، أي ما يُعادل 453.76 دولار.