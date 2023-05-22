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تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 22 مايو 2023

تاريخ النشر: 22 أيّار / مايو 2023 - 06:56
سعر الذهب اليوم في العراق
سعر الذهب اليوم في العراق

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق، الاثنين 22 مايو، انخفاض نسبي في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع هبوط مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,975.99 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,994.97 دينار عراقي، ما يُعادل 63.53 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 22 مايو، في العراق عند 76,078.72 دينار عراقي، ما يُعادل 58.24 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,620.60 دينار عراقي، ما يُعادل 55.59 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 62,246.23 دينار عراقي، ما يُعادل 47.65 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,413.37 دينار عراقي، بما يُعادل 37.06 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,581,434.04 دينار عراقي، بما يُعادل 1,975.99 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 22 مايو في العراق عند 82,994,969.70 دينار عراقي، بما يُعادل 63,529.51 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 580,946.79 دينار عراقي، أي ما يُعادل 444.72 دولار.

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