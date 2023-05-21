تعرف على موعد مباراة العراق والأوروغواي في كأس العالم للشباب 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في مرحلة المجموعات.

يستهل منتخب العراق مشواره في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة في الأرجنتين، بمواجهة قوية أمام منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة السابعة.

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ويعلق الجهور العربي والعراقي تحديدًا الكثير من الآمال على الجيل الصاعد في منتخب أسود الرافدين والذي تنتظره مواجهات قوية أخرى في المجموعة السابعة التي تضم كلًا إنجلترا وتونس أيضًا.

متى موعد مباراة العراق ضد الأوروغواي في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2023؟

من المقرر أن تلعب مباراة العراق وأوروغواي في الساعة الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، أي منتصف ليل الإثنين، وفيما يلي نستعرض موعد المباراة بحسب توقيت مختلف الدول العربية:

الإثنين 22 مايو الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الإثنين 22 مايو الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

الإثنين 22 مايو الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية والأردن والعراق ومصر

الثلاثاء 23 مايو الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والأوروغواي في كأس العالم للشباب 2023؟

سيتم بث مباراة العراق ضد الأوروغواي في كأس العالم للشباب 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد على قناتي beIN Sports HD، وقناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق أحمد البلوشي.