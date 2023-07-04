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تعرف على سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 4 يوليو 2023

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 06:51
الذهب اليوم في العراق
الذهب اليوم في العراق

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق، الثلاثاء 4 يوليو، ارتفاع نسبي مع بداية جلسات التداول بالتناسب مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,926.51 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 81,010.02 دينار عراقي، ما يُعادل 61.94 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 4 يوليو، في العراق عند 74,259.19 دينار عراقي، ما يُعادل 56.78 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 70,883.77 دينار عراقي، ما يُعادل 54.20 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 60,757.52 دينار عراقي، ما يُعادل 46.45 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,255.85 دينار عراقي، بما يُعادل 36.13 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,519,695.25 دينار عراقي، بما يُعادل 1,926.51 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو في العراق عند 81,010,022.99 دينار عراقي، بما يُعادل 61,938.69 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 567,070.16 دينار عراقي، أي ما يُعادل 433.6 دولار.

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