استقر سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 4 يوليو 2023، مع بداية التعاملات الصباحية، عقب ارتفاعه مع نهاية تعاملات أمس، في ظل تراجع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,926 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,531 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,543 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,320 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,321 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,215 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,225 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,899 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,907 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,477 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,483 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,720 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,800 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (بيع) = 78,727 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (شراء) = 79,083 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,531,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,542,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.