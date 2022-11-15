تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، استقرار نسبي في مستهل تعاملات اليوم عقب تذبذب الأسعار أمس الاثنين بين الصعود والهبوط، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1770.11 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب المستعمل اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 209.04 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.91 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 191.62 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.17 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الثلاثاء 15 نوفمبر عند 182.91 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.80 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 156.78 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.68 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 121.94 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.20 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 104.52 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.46 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر : 6501.79 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1770.11 دولار.

اسعار كيلو الذهب اليوم في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر : 209037.25 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56910.32 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في دبي

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1463.26 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 398.4 دولار.