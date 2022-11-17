تعرف على سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 17 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 17 نوفمبر 2022، انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,763.35 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب المستعمل اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 208.24 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.69 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 190.89 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.97 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الخميس 17 نوفمبر عند 182.21 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.61 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 156.18 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.52 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 121.47 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.07 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 104.12 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.35 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الخميس 17 نوفمبر : 6,476.95 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,763.35 دولار.

اسعار كيلو الذهب اليوم في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 17 نوفمبر : 208,238.62 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,692.98 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في دبي

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1,457.67 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 396.88 دولار.