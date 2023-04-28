تعرف على سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 28 أبريل، ارتفاع مؤقت في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية على الرغم من تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,986.60 دولار للأوقية.

سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 512,000 ليرة للشراء، مقابل 516,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 470,000 ليرة للشراء، مقابل 474,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الجمعة في الأسواق عند مستوى 449,000 ليرة للشراء، مقابل 453,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 385,000 ليرة للشراء، مقابل 389,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 326,000 ليرة للشراء، مقابل 329,000 ليرة للبيع.

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