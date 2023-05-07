تعرف على قيمة ثروة الملك تشارلز

البوابة- اتجهت الأنظار يوم أمس السبت 6 مايو إلى بريطانيا من اجل أكبر حدث تاريخي وهو حفل تتويج الملك تشارلز رسميًا على عرش بريطانيا الذي يستمر 3 أيام ينتهي يوم الأثنين 8 مايو.

وكشف موقع CNN عن تكلفة حفل التتويج، حيث قال الموقع إن الحفل كلف ما يقارب الـ 145 مليون دولار أمريكي، وبعيدًا عن تكاليف حفل التتويج، وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تناقلت المواقع قيمة ثروة الأمير تشارلز "الملك حاليًا"

كم تبلغ ثروة الملك تشارلز:

كشفت صحيفة The Times البريطانية حجم ثروة الملك تشارلز في تقرير سابق لها، وقالت إن ثروته تبلغ 600 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب الـ (745.3 مليون دولار أمريكي).

وأشارت الصحيفة البريطانية أن ثروة الملك البريطاني الحالي تفوق ثروة والدته الراحلة التي كانت تبلغ 370 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب (459.6 مليون دولار أمريكي).

وكان النلك تشارلز قد أعاد بناء ثروته الطائلة بعد تسوية طلاقه من الأميرة الراحلة ديانا والتي بلغت قيمتها ما 17 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب (211 مليوناً و119 ألف دولار أمريكي).

وكشفت مصادر مقربة من الملك تشارلز انه تمكن من إدخار مبلغ ضخم من الأرباح التي تمكن الحصول عليها من دوقية كورنوال، كما أنه حرص على اتباع أسلوب حياة مقتصد، حيث انه كان من الأشخاص الذين يكررون ارتداء البدلات والاحذية.

الممتلكات والثروة التي ورثها الملك تشارلز من والدته الملكة اليزابيث الثانية:

وبعد وفاة ملكة بريطانية اليزابيث الثاني ورث ولي عهدها الملك تشارلز ملك بريطانيا العديد من المقتنيات والاموال الخاصة بوالدتها ومن أبرزها: