تعرف على ميزات خفية في نظام ويندوز تجعل الحياة أسهل

نجح نظام ويندوز في فرض نفسه كأحد أهم أنظمة تشغيل الحواسيب في العالم. ويخفي عالم ويندوز الكثير من الميزات التي قد لا ننتبه إليها، والتي من شأنها تحسين وتسهيل العمل على الحاسب.

فيما يلي نعرض لكم بعضا من هذه الميزات الخفية، بحسب صحيفة دويتش فيليه الألمانية.

“Godmod” (وضع الإله)

لماذا أطلق عليه مطوره هذه التسمية الغريبة؟ الإجابة باختصار لأن هذه الوضعية تتيح لك إمكانية السيطرة على كل شيء في حاسوبك بنقرة واحدة. وهي ميزة موجودة منذ وقت بعيد في أنظمة ويندوز، وبالتحديد منذ ويندوز فيستا.

هناك عدة إمكانيات لتفعيل هذه الوضعية. أسهلها: الضغط على أيقونة ويندوز، ثم كتابة حرف “L” بالحرف اللاتيني.، ثم الضغط “لوحة التحكم” التي تظهر باللون الأزرق. بعدها تتاح لك الإمكانية لمشاهدة كل ما يحويه نظام ويندوز، وتستطيع التحكم بإعداداته، كما يذكر موقع فوكوس الألماني.

تحسين إعدادات الشاشة

هذا الأمر مفيد خاصة لأولئك الذي يرغبون في الحصول على صور وفيديوهات مثالية، وكذلك مصممي الغرافيك. وما عليكم هنا سوى الضغط في نفس الوقت على مفتاحي رمز ويندوز وحرف “R”. بعدها أدخل الرمز “dccw” في النافذة الصغيرة التي تفتح. ويمكنك الآن التحكم بالألوان.

التحكم ببرامج التشغيل التلقائي

هل يستغرق الحاسوب وقتا طويلا في عملية الإقلاع؟ أو أنك لا تحتاج بعض البرامج التي تشتغل تلقائيا مع تشغيل الحاسوب؟

إذا ما عليك سوى استخدام هذا الأمر: الضغط بوقت واحد على مفتاحي رمز ويندوز وحرف “R”. بعدها أدخل الرمز “msconfig” في النافذة الصغيرة التي تفتح.

وهنا تظهر لك قائمة البرامج التي تستغل تلقائيا كل مرة، وتستطيع استبعاد بعضها من القائمة، ليصبح إقلاع الحاسوب أسهل وأسرع. لكن مع الحذر من إلغاء بعض البرامج الهامة كبرامج الحماية من الفيروسات.

استدعاء قائمة الرموز

كل ما يخطر ببالك من رموز غريبة وعجيبة يمكنك أن تضيفها لنصك. وهنا يجب الضغط بوقت واحد على مفتاحي رمز ويندوز وحرف “R”. بعدها أدخل الرمز “charmap” في النافذة الصغيرة التي تفتح. ستظهر لك الآن قائمة بمختلف أنواع الرموز في نظام ويندوز. اضغط على الرمزالذي تحتاجه، وانسخه، ثم الصقه في نصك. ونذكر هنا أن النسخ يتم باختصار مفتاح التحكم وحرف “C”. أما اللصق فباستخدام مفتاح التحكم وحرف “V”.

تحويل الحاسوب إلى موزع إنترنت

إذا لم تكن تمتلك جهازا لتوزيع الإنترنت (راوتر)، وضيوفك يسألونك طوال الوقت عن رمز “الواي-فاي”، فيمكنك أن تجعل حاسوبك يقوم بهذه المهمة.

ويندوز 10 يسهل عليك ذلك من خلال ميزة: “Wireless Hosted Network”.

لتفعيل ذلك تدخل لتطبيق الإعدادات، ثم ندخل إلى الشبكات والإنترنت، وبعدها نختار رمز توزيع الإنترنت (Mobile hotspot). ويمكنك تغيير اسم جهازك كموزع للإنترنت وكذلك الرمز السري. وبالطبع فإن عالم ويندوز مليء بالرموز والاختصارات والميزات الخفية التي لا تتسع لها مقالات ومقالات.