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تعرف على 10 فنادق جديدة تستحق الزيارة بعام 2020

منشور 30 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 10:16
سواءً كان الأمر من أجل رحلة عمل أو للترفيه عن النفس، لا شك أن المسافرين اليوم أكثر انتقائية عندما يأتي الأمر لاختيار الفندق الذي سيمكثون فيه
فنادق جديدة تستحق الزيارة بعام 2020
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من أجنحة فندقية تحت الماء، إلى ملاذات فاخرة وسط الطبيعة الخلابة، إليك أفضل 10 فنادق جديدة يمكنك تجربتها في عام 2020

سواءً كان الأمر من أجل رحلة عمل أو للترفيه عن النفس، لا شك أن المسافرين اليوم أكثر انتقائية عندما يأتي الأمر لاختيار الفندق الذي سيمكثون فيه.

 ومن أجنحة فندقية تحت الماء، إلى ملاذات فاخرة وسط الطبيعة الخلابة، إليك أفضل 10 فنادق جديدة يمكنك تجربتها في عام 2020، بحسب موقع سي إن إن.

 “Reefsuites”، أستراليا

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

 من المؤكد أن السباحة بين ألف و500 نوع من الأسماك في الحيد المرجاني العظيم مغامرة رائعة، ولكن، يمكنك الآن النوم بينها أيضاً، وذلك بفضل هذه الأجنحة الفندقية ذات جدران زجاجية، والتي تقع بعمق 15قدما تحت الماء (4.5 أمتار تقريباً).

وافتتح الفندق في ديسمبر/كانون الأول بعام 2019، وهو يعد أول فندق تحت الماء بأستراليا.

“Hotel Château du Grand-Lucé”، فرنسا

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

قد يكون هذا الفندق بمثابة الملاذ الريفي المثالي في العالم بفضل موقعه الريفي، ومتاهاته، وبحيراته، وحدائق الورود التي تحيط به.

وافتتح الفندق، الذي بُني في عام 1760، أبوابه للضيوف في يونيو/حزيران من عام 2019، وذلك بعد عملية تجديد بملايين الدولارات قامت باسترجاع روعة الهيكل الذي يتميز بنمطه الكلاسيكي الجديد (Neoclassical).

“Aman Kyoto”، اليابان

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

داخل غابة كثيفة خارج مدينة كيوتو، يتواجد فندق “Aman” الجديد، والذي افتتح في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، وتتناثر غرفه الـ26 عبر أجنحة تتميز ببساطتها وفخامتها بالوقت ذاته.

ويُعد المنتجع، بينابيعه الحارة الغنية بالمعادن، من مميزات الفندق.

“Kachi Lodge”، بوليفيا

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

من الأعلى، يبدو هذا الفندق كمجموعة من القباب التي تتناثر وسط مسطحات “Uyuni” الملحية الشبيهة بسطح القمر.

ولكن لا تدع مظهرها الذي يشبه المحطات الفضائية تخدعك، فستجد داخل كل قبة تصميمات داخلية بوهيمية، ونوافذ ضخمة توفر لك أفضل تجربة لمراقبة النجوم، فهي خالية تقريباً من التلوث الضوئي بسبب وجودها على بعد 35 ميلا (56 كيلومترا تقريباً) من أقرب مدينة، وعلى ارتفاع 11 ألف و800 قدم (3597 متر تقريباً) فوق lمستوى سطح البحر.

“August”، بلجيكا

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

قبل أن يتحول هذا المكان إلى فندق “بوتيك”، هل ستصدق أنه كان عبارة عن دير أوغسطيني؟

ويمتد الفندق عبر 5 مبان على الطراز الكلاسيكي الجديد تم تجديدها، وهي تزدخر بالمواد الطبيعية الخام، إضافةً إلى لمسات حرفية مدروسة، مثل السجاد المنسوج يدوياً.

“InterContinental Hayman Island”، أستراليا

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

 بعد عامين فقط بعد ترك إعصار ديبي جزر وايت سانداي وهي مدمرة،  أطلق منتجع “Hayman Island” الأيقوني تحولاً قيمته 135 مليون دولار يتمثل في منتجع “InterContinental Resort” الجديد.

ويتميز الفندق باستدامته، إذ أن الغرف مُوفرة للطاقة، كما يحظر فيه استخدام المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، كما يتم تزويد الضيوف بواقيات شمسية غير مضرة للشعاب المرجانية.

“Puro Vik, Chile”، تشيلي

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

يتكون هذا الفندق، الذي افتتح في أبريل/نيسان من عام 2019، من 19 منزلاً زجاجياً منحوتاً في تلال “ميلاهوي”. ولذلك، من شأنه أن يُشعر الضيوف أنهم مغمورون في الطبيعة المورقة بدون الحاجة إلى مغادرة أسرتهم المريحة.

“Jao Camp”، بوتسوانا

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

عندما يأتي الأمر للتخييم، لا يمكن للأمر أن يكون أكثر رفاهية من “Jao Camp” في بوتسوانا.

ومع أن المخيم أُنشئ في عام 1999، إلا أنه اُعيد بناؤه وفتحه بالكامل في صيف عام 2019.

وتم تجهيز أجنحة الفندق الخمسة بأسلوب فخم، مع شرفات شمسية واسعة، ومسابح للغطس.

“Islas Secas”، بنما

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

إذا كنت تظن أن جزيرة خاصة تجسد قمة الحصرية، فماذا عن أرخبيل كامل؟ وعلى بعد 33 ميلاً بحرياً إلى الجنوب من بنما، يقع فندق “Islas Secas” الذي يُعد العقار الوحيد  في هذا الأرخبيل الذي يتكون من 14 جزيرة.

ورغم كونه فاخراً جداً، إلا أنه مستدام أيضاً، فيعمل الفندق بالكامل بالطاقة الشمسية.

“Nayara Tented Camp”، كوستاريكا

10 فنادق جديدة للمكوث فيها في عام 2020

 

 

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Via SyndiGate.info


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