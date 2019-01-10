تعرف على Bell Nexus.. أفضل وسيلة نقل جديدة

سيارة أجرة طائرة تسمى Bell Nexus

كشفت Bell Helicopter عن سيارة أجرة طائرة تسمى Bell Nexus في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي (CES) هذا العام.

عقدت Bell شراكة مع Uber لتصميم الطائرات لخدمة سيارات الأجرة الطائرة القادمة من Uber.

ويمتلك جهاز بيل نيكسوس مساحة تتسع لخمسة أشخاص بحد أقصى للوزن يبلغ 600 رطل، وفقًا لما ذكرته The Verge، التي تفيد بأن بيل يأمل في جعل المركبة تقوم برحلات في عدد قليل من المدن الرئيسية بحلول منتصف عام 2020.

في حين أن السيارات الطائرة محفوفة بالمخاطر بحيث لا يمكن استخدامها، فإن سيارات الأجرة الطائرة قد تتوفر في غضون أقل من خمس سنوات.

وقد كانت شركة Uber قد أعلنت أنها تنوي إطلاق خدمة تاكسي طائر بحلول عام 2023، وكشف شريكها المكلف بتصميم طائرات للخدمة، وهو Bell Helicopter، عن سيارة الأجرة Bell Nexus، في CES هذا العام.

ويحتوي جهاز “ذا بيل نيكسوس” على ستة “مراوح مائلة” مدعومة بنظام دفع كهربائي هجين.

وكانت سيارة The Bell Nexus واحدة من أفضل السيارات التي تم الكشف عنها في معرض CES، كما أن نموذج التاكسي الطائر، هو أكثر إثارة من الإمكانيات التي توفرها الدراجات البخارية، والحافلات المكوكية المستقلة، والطائرات الشخصية المعروضة في هذا الحدث.

ولم تكشف الشركة المصممة عن تكلفة الطائرة، لكن أوبر قالت إنها تعتزم جعل أسعار سيارات الأجرة في متناول “الأشخاص العاديين”.

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