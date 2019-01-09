صور: وصول نسخة خاصة من سيارة BMW M760Li xDrive في أبوظبي

سيارة BMW M760Li xDrive

عُرضت في صالة أبوظبي موتورز نسخة خاصة من سيارة BMW M760Li xDrive بلون أحمر قرمزي.

من حيث الشكل الخارجي تتمتع بي ام دبليو M760i 2017 بحزمة M الديناميكية الهوائية كمواصفة فياسية، حيث تضيف هذه الحزمة بعضاً من اللمسات الأدائية التي تميز السيارة عالية الأداء عن شقيقتها الفئة السابعة، وتتضمن ألحزمة فوهات تهوية أكبر في الأمام وتزيينات من اللون الأسود اللامع.

أما من الجنب فحصلت السيارة على جنوط قياس 20 إنش مطلية بلون خاص مع مكابح أكبر، بينما تتمتع الواجهة الخلفية بجناح صغير على حافة الصندوق الخلفي بالإضافة إلى شعار M وفوهات عادم رباعية لتمييز هذه النسخة الرياضية عالية الأداء، بحسب موقع بي إم دبليو بلوغ.

وتم تزويد السيارة بمواصفات تدفئة وتبريد المقاعد الخلفية وميزة المساج وشاشات الترفيه للمقاعد الخلفية وميزة التحكم الكهربائي بالمقاعد وبالستائر.

تعتمد السيارة على محرك V12 سعة 6.6 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 610 حصان و 800 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بصندوق تروس (جير) ستب ترونيك أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتسارع هذه السيارة التي تعمل بنظام X-Drive للدفع رباعي للعجلات من صفر إلى 100 كم/س في 3.7 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى المحددة إلكترونياً 250 كم/س أو 305 كم/س.

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