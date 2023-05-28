تعطل البوابات الإلكترونية في مطارات بريطانيا يتسبب بتأخر المسافرين ساعات طويلة

تعرض عدد من المسافرين في المطارات البريطانية لموقف مزعج بسبب تأخير طويل وصل إلى ساعات بسبب مشاكل عديدة في البوابات الإلكترونية.

تعطل البوابات الإلكترونية يتسبب في تأخير المسافرين بالمطارات البريطانية

عبر مسافرون متوجهون إلى بريطانيا عن غضبهم الشديد بعد اضطرارهم للانتظار طويلًا لفحص تأشيرات الدخول بسبب عطل في البوابات الإلكترونية.

وقعت المشكلة في مساء يوم الجمعة داخل عدد من المطارات البريطانية من بينها هيثرو ومانشستر وغاتويك وتسببت بتأخر المسافرين لساعات وانتقالهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم الشديد.

وبهذا الخصوص صرحت وزارة الداخلية في بريطانيا إنها تعمل حاليًا مع شركات الطيران من أجل الحد من آثار التعطل الناتج عن هذه المشكلة.

وتسببت هذه المشكلة بتضرر جميع الموانئ الجوية التي تعمل على نظان البوابات الإلكترونية في جميع انحاء بريطانيا، مما دفع العاملين في المطار على فحص تأشيرات المسافرين يدويًا.

وعبر الكثير من المسافرين عن غضبهم الشديد بسبب هذه المشلكة ووصف احدهم الوضع بـ "اليائس جدًا" فيما قال آخر إن الأمر تسبب بفوضى عارمة.

وقال متحدث في وزارة الداخلية إن هذه المشكلة حساسة بشكل أكبر من أن يتم الإعلان عنه، وبالرغم من تأثير هذه المشكلة على جميع الأماكن التي يجري فيها فحص تأشيرات القادمين إلى بريطانيا، إلى ان تأثيره أكبر على المطارات الكبرى.

وجاء هذا العطل بالتزامن مع عطلة البنوك وإجازة منتصف العام مما تسبب بزيادة الازدحام.