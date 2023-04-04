تغريم شركة السيارات الكهربائية "تسلا" في قضية "تمييز عنصري" .. هذه قيمة المبلغ

أعلنت هيئة محلفين اتحادية في منطقة سان فرانسيسكو عن تغريم شركة السيارات الكهربائية "تسلا" بدفع مبلغ ما يقارب الـ 3.2 مليون دولار إلى عامل سابق في الشركة من أصحاب البشرة السوداء بعد أن كسب دعوى تمييز عنصري كان قد رفعها على الشركة.

تفاصيل قضية التمييز العنصري ضد شركة تسلا

اتهم شخص يدعى أوين دياز وهو عامل سابق في شركة تسلا الاخيرة بالتقاعس عن اتخاذ التصرف اللازم ردًا على شكاويه المكررة التي قدمها إلى مديرين مصنع فريمونت في كاليفورنيا.

ورفع العامل أوين دياز قضية تمييز عنصري ضد الشركة في عام 2017 مطالبًا بتعويض مادي وصلت قيمته إلى ما يقارب الـ 137 مليون دولار.

وعقد قاض اتفاق مع هئية المخلفين ان شركة تسلا مذنبة ومسؤولة عن التمييز الذي تعرض لها العامل دياز إلا ان مبلغ التعويض مبالغ به.

ورفض دياز سابقًا حكم المحكمة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، ليصل التعويض إلى 3.2 مليون دولار أمريكي.

وقال العامل في اتهاماته إن الموظفين استخدموا ضده الكثير من الإهانات العنصرية، إلا جانب رسومات وعلامات ترمز إلى العنصرية رسمت على الجدران داخل مناطق العمل.

من جانبه رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عى الحكم بتغريدة عبر تويتر كشف بها، إن الحكم كان من الممكن أن يصل إلى "صفر" تعوض لو ان القاضي سمح للشركة بتقديم أدلتها الجديدة للمحاكمة.

وأكد ماسك إن الشركة لا تتسامح مع التمييز داخل العمل، ودائمًا ما تاخذ الشكاوي على محمل الجد.