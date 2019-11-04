تفاؤل بمحادثات التجارة ينعكس إيجاباً على الأسهم العالمية

تعيش الأسواق الدولية على وقع الإشارات الإيجابية حول تقدم المفاوضات لتوقيع اتفاق تجاري مع بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إلى احتمال توقيعه على اتفاق التجارة الذي طال انتظاره مع الصين في ولاية أيوا الزراعية التي تضررت بشدة من التعريفات الجمركية في حرب تجارية استمرت قرابة 16 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان من المتوقع أن يوقع ترامب وشي على الاتفاق في اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سانتياغو بتشيلي يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني ولكن تلك الخطط تداعت يوم الأربعاء عندما سحبت تشيلي استضافتها للاجتماع. وقال ترامب إنه سيفضل التوقيع على الاتفاق في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع قيام متعاملين بالبيع لجني الأرباح قبيل بيانات اقتصادية أوروبية وأميركية جديدة، رغم آمال في التوصل لحل ما للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي ألحق الضرر بالنمو الاقتصادي العالمي وقلص الطلب على الطاقة.



وارتفعت الأسعار نحو دولارين للبرميل يوم الجمعة بعدما قال أكبر اقتصادين في العالم إنهما أحرزا تقدما في محادثات التجارة، بينما قال مسؤولون أميركيون إن اتفاقاً قد يُوقع هذا الشهر.

بانتظار بيانات الصناعة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 16 سنتاً إلى 61.53 دولاراً للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول 16 سنتاً أيضاً إلى 56.04 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانات صناعية اليوم الاثنين على أن تصدر المزيد من البيانات الأميركية والصينية في وقت لاحق من الأسبوع. ودعم تراجع عدد حفارات النفط الأميركية العاملة للأسبوع الثاني على التوالي وتقرير متفائل عن الوظائف الأميركية أسعار النفط الأسبوع الماضي. ويخفض منتجون مستقلون الإنفاق بعدما أثر مستوى قياسي للإنتاج على توقعات أسعار الطاقة.

وتلقت أسعار الخام الأميركي دعما أيضا من توقف خط أنابيب كيستون الذي ينقل الخام الكندي الثقيل إلى الولايات المتحدة.

المعادن والأسهم

واستهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع بارتفاع قوي اليوم الاثنين مدعومة بمكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين ومؤشرات على نبرة إيجابية لمحادثات التجارة الأميركية الصينية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة ملامساً أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2018. وصعدت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة 0.7 بالمئة، مدعومة أيضا بزيادة ستة بالمئة في سهم سيمنس هيلثنيرز بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن يستمر النمو القوي خلال العام المقبل بعد أرباح للربع الأخير من العام جاءت أفضل من التوقعات.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وبيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة شهية المستثمرين للمخاطرة مما يضغط على المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1511.42 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1513.90 دولارا للأوقية.

ومقابل سلة من العملات المنافسة، قبع الدولار عند 97.218 بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 97.107 يوم الجمعة. ويستهدف مؤشر الدولار حاليا أدنى مستوى في أغسطس/ آب عند 97.033.

وقد يواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند 1519 دولاراً للأوقية، وهو مستوى قد يؤدي تجاوزه إلى ارتفاعه لمستوى 1534.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.11 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 952.71 دولاراً للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1814.21 دولاراً للأوقية.