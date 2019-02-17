الصين تتفائل بحذر بنتائج مباحثات التجارة

عبرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أمس، عن تفاؤلها الحذر بشأن مباحثات التجارة بين أميركا والصين، بعد يوم من تصريحات للرئيس شي جين بينغ قال فيها، إن أسبوعاً من المحادثات حقق تقدماً «خطوة بخطوة».

وأدلى شي جين بينغ بهذه التصريحات خلال اجتماع أمس الأول مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين، بعد أسبوع من مباحثات على مستوى رفيع. وقالت صحيفة «بيبولز دايلي» الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في تعليق، إن اجتماع شي جين بينغ مع المفاوضين الأميركيين أكد التقدم الذي تحقق في مباحثات سابقة و«أعطى زخماً جديداً للمرحلة التالية من تطور العلاقات التجارية الأميركية الصينية».

وقالت الصحيفة في نسختها المحلية، إن المباحثات «حققت تقدماً مهماً للجولة التالية من المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل»، وأضافت «من المأمول أن يحافظ الجانبان على الزخم الجيد في المشاورات الحالية، وأن يسعيا من أجل التوصل إلى اتفاق في النطاق الزمني المحدد».

ومن المنتظر أن ترفع أميركا الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25%، مقارنة مع 10% حالياً، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس يحقق المطالب الأميركية المتمثلة في فرض الصين قيوداً على نقل التكنولوجيا وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على نحو أفضل.

وقالت «بيبولز دايلي» في نسختها الدولية، إن «الفكر والألاعيب التي تكون محصلتها صفر والتي تهدف لتحقيق الفوز النفسي، وإلقاء الخسارة عليك، لا يمكنها، إلا أن تجعل الطرفين خاسرين.

يمكننا فقط أن نجد حلاً مقبولاً للجانبين على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية، ومن خلال الحوار والتشاور.

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