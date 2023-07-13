تفاصيل لعبة فيفا EA SPORTS FC 24 - قائمة اللاعبين وموعد طرحها

أعلنت " EA Sports" عن نسخة جديدة من لعبة كرة القدم الشهيرة، كاشفة إنها لن تحمل اسم فيفا كما اعتاد عليها الجمهور، ومن المفترض ان تحمل اسم فيفا EA SPORTS FC 24 .

تفاصيل لعبة فيفا EA SPORTS FC 24

تعد لعبة EA SPORTS FC 24 هي الأولى من نوعها بعد اتفصال شركة EA SPORTS عن الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتساءل محبوا لعبة كرة القدم الشهيرة عن نجم الغلاف في النسخة الجديدة، وكان الحساب الرسمي للعبة عبر موقع تويتر قد نشر صورة من نسخة Ultimate تضم عدد من النجوم دون الكشف عن النجم الخاص بـ "الغلاف" للنسخة الجديدة.

فيما توقع عدد كبير من جمهور اللعبة أن يكون اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هو نجم الغلاف للمرة الرابعة على التوالي.

Welcome to the club. Welcome to #EASPORTSFC.



See the full #FC24 reveal on July 13: https://t.co/VqiFi7fgNs pic.twitter.com/gIx7TkW7az — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023

موعد إصدار لعبة EA SPORTS FC 24

لم شركة تعلن الشركة عن الموعد الرسمي الخاص لإصدار اللعبة، فيما تشير التسريبات إلى أن الموعد الرسمي لإطلاق اللعبة سيكون يوم 27 سبتمبر المقبل.

سعر لعبة فيفا EA Sports FC 24

كما لم تكشف الشركة عن سعر اللعبة، لكن من المتوقع ان يبلغ سعر اللعبة 60 دولارًا لنسخة الـ standard ومن الممكن أن تصل باقي الإصدارات إلى 90 دولارًا أمريكيًا.

قائمة اللاعبين الاعلى تصنيفًا المتوقعين في فيفا EA Sports FC 24: