تفعيل “Dark Mode” في “iPhone” يوفير كميات هائلة من عمر البطارية

وفقا للاختبار الذي أجراه مؤخرا PhoneBuff، يمكن أن يؤدي التبديل إلى الوضع المظلم إلى إطالة عمر بطارية جهاز iPhone بنسبة 30 بالمائة.

في الاختبار، تم تنفيذ مهام مماثلة على iPhone XS Max في Twitter و YouTube و Message وتطبيقات أخرى، أولا مع تشغيل الهاتف لوضع الإضاءة، ثم تشغيل الوضع المظلم.

وقالت Apple إن بطارية iPhone XS Max ستستمر لمدة 15 ساعة من تشغيل الفيديو، بينما يمكن أن تعمل البطارية على iPhone 11 Pro Max بـ 20 ساعة – بزيادة 33 بالمائة.

تم ضبط شاشات اختبار الهواتف على 200 شمعة في المتر المربع؛ النتائج مختلفة مع إعداد سطوع مختلفة.

علاوة على ذلك، أثناء الاختبار، تم استخدام تطبيق واحد لعدة ساعات في المرة الواحدة.

وهناك تحذير واحد كبير: فقط الهواتف الذكية المزودة بشاشات OLED ستشهد تحسنًا في عمر البطارية، حيث تستهلك OLED طاقة أقل عندما تكون الشاشة مظلمة.