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تكلفة التأمين على ديون تركيا ترتفع لأعلى مستوى في شهرين

تكلفة التأمين على ديون تركيا ترتفع لأعلى مستوى في شهرين
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