تكلفة التأمين على ديون تركيا ترتفع لأعلى مستوى في شهرين

ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية التركية لأعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) أمس الجمعة، في ظل تنامي التوترات بين واشنطن وأنقرة وتعرض أصول الأسواق الناشئة لضغوط أوسع نطاقا.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس مقارنة مع 351 نقطة أساس عند الإغلاق يوم الخميس، وفقا لما أظهرته بيانات من آي.إتش.إس ماركت.

كما تتعرض السندات التركية المقومة بالدولار والليرة إلى ضغوط بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة.

وانخفضت الليرة التركية أمس، نحو 3 في المائة إلى أمام العملة الأميركية إلى 5.6300 للدولار أثناء تعاملات أمس، بعد أن اتخذ البنك المركزي إجراء لخفض السيولة.

وقال المركزي التركي إنه قرر وفقا مؤقتا لمزادات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع، بينما يدرس التطورات في الأسواق المالية. وخسرت العملة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بفعل أسباب من بينها نزاع بين أنقرة وواشنطن. تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية وانخفضت سنداتها الدولارية في مختلف الآجال.

كما انخفضت سندات تركيا الدولارية في شتى الآجال، مع تراجع إصدار يُستحق في 2043 لأدنى مستوياته منذ منتصف يناير، وفقا لبيانات تريدويب.

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