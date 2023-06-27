تورط بلال أردوغان نجل الرئيس التركي في قضية فساد بـ "ملايين الدولارات"

تعمل سلطات مكافحة الفساد في السويد وأمريكا على مراجعة شكوى فساد، تزعم أن شركة Dignita Systems AB (ديغنيتا) السويدية وهي شركة تابعة لشركة أمريكية، تعهدت بدفع ملايين الدولارات كرشاوي في حال وافق بلال إردوغان نجل الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في احتكار منتجها للسوق التركية.

نجل إردوغان متورط في قضية فساد



كشفت وكالة رويترز في تقرير خاص لها تفاصيل تورط رجل الأعمال التركي بلال ردوغان نجل الرئيس التركي الحالي بقضايا فساد، وأشارت رويترز في تقريرها إلى انه في النهاية لم يتم دفع أي عمولات أو رشاوي.

وفي التفاصيل كشف شخصان مطلعان على تفاصيل القضية لوكالة رويترز أن شركة ديغنيتا السويدية تخلت بشكل مفاجئ عن المشروع في أواخر العام الماضي.

وكشف مالك الشركة في أمريكا بتصريخ سابق له إن المشروع تم إسقاطه بعد أن علم بسلوك من المحتمل أن يكون مقلقًا في تركيا وتم إيقاف عدة أشخاص متورطين.

ووفقًا للشكوى المقدمة كانت خطة الشركة أن تقوم إدارة الرئيس التركي أردوغان بتمرير لوائح تهدف إلى تعزيز مبيعات منتج "ديغنيتا" وهو من اجهزة السلامة المرورية، مقابل 10 سنوات من التفرد التجاري والاحتكار.

وكانت الشركة قد التزمت بدفع ملايين الدولارات كرسوم من خلال شركة وهمية لمؤسستين، ورد اسم بلال إردوغان كـ عضو في مجلس إدارتهما.

وفي أبريل الماضي وبعد تلقي وزارة العدل الأمريكية الشكوى كلفت وكيلًا ومفتشًا للمباحث من أجل البدء بإجراء تحقيقات أولية وتحديد فيما إذا تم انتهاك قوانين مكافحة الرشوة في أمريكا والسويد.

وصرح خبراء مكافحة الفساد إن التعهد بدفع العمولات في أمريكا والسويد يعتبر جريمة جنائية.

من جانبه نفى رجل الأعمال التركي بلال إردوغان هذه المزاعم ضده من خلال محاميه وقال إنها "غير صحيحة"، وعلق المحامي إن هذه الأخبار "مجموعة من الأكاذيب".

ورفض مسؤول في مديرة الاتصالات بالرئاسة التركية التعليق حول هذه المزاعم، فيما أكدت رويترز أنها لم تتمكن من التاكد فيما إذا كان الرئيس التركي وابنه بلال متورطين في مخطط الرشوة أو على علم به.

يُشار إلى أن بلال أردوغان وهو رجل أعمال تركي يبلغ من العمر 42 عامًا ونادرًا ما يظهر إلى جانب أفراد عائلتها، ويمتلك خصص في مجموعة BMZ.