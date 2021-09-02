توطين جديد في السعودية يستهدف توفير 28 ألف فرصة عمل

بدأت المملكة العربية السعودية مطلع سبتمبر توطين وظائف جديدة وفق رؤية السعودية 2030 ، ومن هذه الوظائف توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام والأهلي، والتي ستطبق وفق عدة مراحل وبنسب محددة وعلى مدار ثلاث سنوات، والهدف منها توفير 28 ألف وظيفة للسعوديين.

وأيضًا وفق رؤية السعودية 2030، تم إصدار قرارات وزارية جديدة لتوطين المهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة والتخليص الجمركي والعقار وقطاع السينما، بهدف توفير 40 ألف وظيفة.

وقرار رفع التوطين في المنشآت التعليمية في المدارس الأهلية يشمل جميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وفي المدارس العالمية يتم رفع نسب التوطين كمرحلة أولى في اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والبدنية.

وتعتزم السعودية تقديم محفزات للقطاع الخاص تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

وسيتم تنفيذ الفرص الوظيفية المستهدفة ، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة عبر مراحل بحيث لا تتجاوز المرحلة الأولى 8 آلاف وظيفة وبحد أدنى للإيجار 5 آلاف ريال ، وأن يكون العقد مدعوماً من صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة عام.

والمرحلة الثانية تتم عن طريق خطة الإلزام لفحص العمالة في أكثر من ألف مهنة حرفية وتخصصية ، والتي تشمل المنشآت الكبيرة التي يعمل بها 500 عاملاً إلى 2999 عاملاً.

وهذه القرارات جاءت منسجمة مع رؤية السعودية لزيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل وعدم الناتج المحلي للبلاد. .

