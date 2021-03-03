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توقعات: أوبك بلس قد تزيد إنتاج النفط 750 ألف برميل يوميا في أبريل

منشور 03 آذار / مارس 2021 - 07:40
أوبك بلس قد تزيد إنتاج النفط 750 ألف برميل يوميا في أبريل
مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة يرى المحللون أن اختلال إمدادات النفط عالميا قد يفرض على التحالف مراجعة مستويات الإنتاج
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قال خبراء في مجموعة "أستراليا أند نيوزيلاند بانكينج جروب" المصرفية الأسترالية إنه يمكن لدول تجمع "أوبك بلس" المصدرة للنفط زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال أبريل المقبل بمقدار 750 ألف برميل دون أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الأسعار.

قال خبراء في مجموعة "أستراليا أند نيوزيلاند بانكينج جروب" المصرفية الأسترالية إنه يمكن لدول تجمع "أوبك بلس" المصدرة للنفط زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال أبريل المقبل بمقدار 750 ألف برميل دون أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الأسعار.

وقالت المجموعة المصرفية في تقرير أعده المحللان دانيال هينز وسوني كوماري إن الأسواق سترحب بهذه الزيادة في ظل توقعات بضخ ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إضافية.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أنه رغم أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست بعيدة عن المستويات المستهدفة وأن والأسعار قريبة من نقطة التوازن المستهدفة لبعض المنتجين فإن حالة التفاؤل في السوق لا تسايرها حركة الأسعار.

ويقول المحللان في تقريرهما إن هذا المزيج من بيانات المخزونات وحركة الأسعار يضع تجمع أوبك بلس في "موقف صعب" لكن تحسن وتيرة التعافي يمثل "فرصة مثالية لدول أوبك بلس لزيادة إنتاجها". ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعا غدا الخميس وسط تكهنات برفع سقف الإنتاج.

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة يرى المحللون أن اختلال إمدادات النفط عالميا قد يفرض على التحالف مراجعة مستويات الإنتاج. ويضم تحالف أوبك بلس الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا. 
 

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كلمات دالة:أوبكإنتاج النفط

Via SyndiGate.info


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