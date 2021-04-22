توقعات الأسهم في الفترة المقبلة

يتجه الكثير من المستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الأسهم خلال الآونة الأخيرة نتيجة لكونها من مجالات الاستثمار الأكثر استقراراً من غيرها من الاستثمارات كتداول العملات الأجنبية الذي يعتبر السوق الأكثر مخاطرةً في مجال التداول، ويحمل في طياته نسبةً كبيرةً من فقدان رأس المال في ليلةٍ وضحاها، أما في سوق الأسهم فتكون التذبذات السعرية أقل حدةً من تلك التي تحصل في سوق العملات الأجنبية، أما عن آلية وكيفية تداول الأسهم، فهي تعتمد على الربح من فرق السعر الناتج عند إجراء عمليات البيع والشراء، حيث يستغل المستثمر في سوق الأوراق المالية انخفاض سهمٍ أو ارتفاعه لاقتناص فرصة بيعه بسعرٍ مربحٍ أو شراء سهمٍ قد هبط إلى مستوياته الدنيا آملاً بتعافيه لاحقاً وارتفاعه مرةً أخرى ليحقق ربحاً من فرق السعر هذا.

توقع بنك مورغان ستانلي

توقع بنك مورغان ستانلي أن تشهد أسواق الأسهم ارتفاعاً كبيراً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة خاصة في الأسواق الناشئة في العديد من دول العالم، وخاصة في دولة الإمارات، وذلك بسبب النمو القوي في قيمة الأرباح التي حققتها الأسهم في هذه الدول.

وأوضح البنك بأن سبب النمو القوي في سوق الأسهم هو رغبة المستثمرين وأصحاب الأموال حول العالم بأن يستفيدوا من الاتجاه السائد للاستفادة من الأسهم في الوقت الحالي في الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً قوياً في الأسهم، وقد أفاد بنك مورغان أيضاً بأن الأسواق التي يتوقع ارتفاع قيمة الأسهم فيها هي الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، ودول شرق أوروبا.

ومن ضمن البنوك المتوقع ارتفاع أسعار أسمها: بنك الإمارات دبي الوطني الذي يقع في دولة الإمارات، وبنك سبير بنك، وبنك لوك أويل للنفط والغاز الطبيعي، وبنك نوفوليبيتسك ستيل لإنتاج الصلب والحديد في روسيا.

توقعات استثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار لبورصة قطر

بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء القطري يوم الأربعاء المنصرم والقاضي برفع نسبة امتلاك المستثمرين غير القطريين ما نسبته 100% من رأسمال الشركات القطرية المساهمة في بورصة قطر، حيث كان قبل صدور القرار لا يصل إلى 100%، بل لا يتعدى 70% في أحسن الأحوال.

ارتفاع أسعار أسهم الشركات نتيجة للقرار

سجل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً بقيمة 293.68 نقطة ليصل إلى 10089 نقطة أي ما نسبته 2.77% نقطة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة قطرية، وفي المقابل انخفضت أسعار 25 شركة مساهمة في بورصة قطر، واحتفظت 3 شركات ب سعر إغلاقها السابق كما هو.

زيادة عدد الأسهم ورأس مال سوق الأسهم القطري

ويذكر أنه خلال الجلسة الاقتصادية قد تم تداول ما قيمته 335 مليون سهم تخطت 1.28 مليون ريال قطري، أي ما قيمته 350 مليون دولار أمريكي، حيث بلغ عدد الصفقات التي تمت 20647 صفقة في جميع القطاعات التي يغطيها سوق الأسهم.

آراء العديد من المحللين حول أسعار الأسهم

المحلل طلال السمهوري

أوضح المحلل الاقتصادي ومدير الاستثمار في شركة إفنتيكوم للاستثمار السيد طلال السمهوري بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتملك المستثمرين الأجانب ما يصل إلى 100% من أسهم الشركات المساهمة في بورصة قطر هو قرار صائب للغاية سيساهم في إنهاء أي عجز مالي في الأسواق القطرية، بالإضافة إلى يشجع جميع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في البورصة القطرية.

وأَضاف السمهوري بأن نسبة الشركات القطرية سترتفع في مؤشرات الأسواق وستجذب استثمارات جديدة للسوق القطري، ومن أكثر هذه الشركات التي ستستفيد من هذا القرار هي الشركات التي كانت لا تضم مستثمرين استراتيجيين والشركات التي تضم مستثمرين استراتيجيين بنسبة 30%، وحسب توقعاته بأن الاستثمارات الاجنبية سوف تتدفق على بورصة قطر بقيمة تتجاوز مليار دولار في الأشهر القادمة.

كما وأكد المحلل أحمد عقل وهم يعمل محلل مالي أن هناك دور كبير يلعبه غير القطريين في تملك رأسمالي للشركات المدرجة حيث يعمل هذا الدور على جذب العديد من الاستثمارات ويعزز الدور الأجنبي، مما يعمل على تعزيز أداء ومكانة السوق ويؤدي الى دخولها ضمن المؤشرات العالمية.

لقاح كورونا... تفاؤلات التحسن تساهم بزيادة أسهم السفر الأوروبية بنسبة 20%

أما فيما يخص توقعات الاسهم في ظل لقاح كورونا فقد شهد سوق الأسهم، حيث تحسنت أسهم السفر الاوروبية بنسبة تصل الى 20% في هذا العام، كما أنه من المتوقع أن تتحسن طرق السفر المختلفة بعد أن تراجعت لمدة عام كامل وكان هناك بعض من الركود في الحركة الجوية والاقامة الفندقية بسبب وباء كورونا، حيث يحق لجميع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الحصول على تصاريح قبل تطبيق القواعد الجديدة.

ويجب على الحكومات أن تعتمد كافة اللقاحات التي تم اعتمادها والتصريح بها من قبل منظمة الصحة العالية وأن تدخلها الى بلادها وسيتم منح المتطعمين تصريح ليبرز حامله عند السفر وبالتالي سيتم انتهاء الحجر الصحي.

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