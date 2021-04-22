ثلاثة أسهم من شركات الجيل الخامس لم تلاقي رواجًا

على الرغم من الآثار السلبية للوباء، فإن آفاق الجيل الخامس ما زالت مشرقة وعليه فإننا في شركة إيفست نستعرض أهم ثلاث شركات من الجيل الخامس التي لم تلاقي رواجًا كما يجب.

إن أسهم شركات الجيل الخامس تراجعت إلى الوراء وسط انشغال العالم بجائحة كورونا، حيث يهيمن على النقاش الآن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة و SPACs وأسواق السيارات الكهربائية العالمية.

لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك نسيان أسهم شركات الجيل الخامس حيث ما يزالون يمثلون استثمارًا ممتازًا على الرغم من أن الهالة المحيطة بالصناعة أصبحت أكثر صمتًا.

إليك ثلاثة من أبرز شركات الجيل الخامس وأهم المعلومات التي يجب أن تعرفها حولها:

1- أسهم (AT & T)

نبدأ قائمة أسهم شركات الجيل الخامس مع شركة كبرى لا تحظى باهتمام كافٍ بشكل غريب. AT&T هي واحدة من أكثر الشركات تنوعًا في العالم.

تقوم الشركة ببناء First Net أيضًا، وهي شبكة وطنية تمكّن المستجيبين الأوائل ومسؤولي السلامة العامة من البقاء على اتصال في أوقات الأزمات.



من منصة ايفست للاستثمار - الصورة للتوضيح فقط

كما توفر بصمة الشركة القوية والمتنامية سرعات جيجابت لما يقرب من مليوني عميل.

إلى جانب ذلك أن استثمارات الشركة الضخمة في منتجات الفيديو ذات النطاق العريض/ الواسع والقائمة على البرامج تمنح العملاء المزيد من الطرق لعرض المحتوى المفضل لديهم على الشاشة المناسب لهم.

تمتلك شركة Warner Media شركة الترفيه الرائدة أحد أكبر استوديوهات التلفزيون والأفلام في العالم جنبًا إلى جنب مع مكتبة غنية للترفيه. يتضمن ذلك HBO Max ، الذي يحتوي على 10000 ساعة من المحتوى المتميز المنسق والذي يقدم شيئًا ما لكل فرد في المنزل.

جدير بالذكر أن هذه الشركة هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، مع Verizon و T-Mobile.

على المدى القصير، ستنفق الشركة الكثير من الأموال من أجل الحصول على المزيد من 5G، كما إن شراء الحق في استخدام بعض الترددات الراديوية لتقديم خدمات 5G أمر حيوي لربحية AT&T على المدى الطويل.

2- أسهم شركة (T-Mobile US)

T-Mobile U.S. هي شركة تقدم شبكة شبكة 5G التحويلية على الصعيد الوطني والتي ستوفر اتصالاً موثوقًا للجميع. يستفيد عملاء T-Mobile من توليفة لا مثيل لها من القيمة والجودة، وهوسها الراسخ بتقديم أفضل تجربة خدمة ممكنة لهم ودافعًا لا جدال فيه للاضطراب الذي يخلق المنافسة والابتكار في مجال اللاسلكي وما بعده.

تقدم T-Mobile الخدمات من خلال الشركات التابعة لها وتدير علاماتها التجارية الرائدة وهي T-Mobile ، Metro by T-Mobile و Sprint.

شركة T-Mobile US هي لاعب رئيسي آخر في مجال 5G حيث سعت الشركة بشكل كبير على تثبيت بصمتها في مناطق جغرافية واسعة من أجل تحقيق ذلك.

في العام الماضي، تصدرت T-Mobile عناوين الصحف بعد أن أغلقت أخيرًا اندماجها الكامل بقيمة 26 مليار دولار مع Sprint.

3- البرج الأمريكي (American Tower)

ننهي قائمة أسهم شركات الجيل الخامس بإحدى فئات الأصول المفضلة. أمريكان تاور هو صندوق استثمار عقاري يعتمد على العمل في البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية والبث عبر عدة مناطق جغرافية.

يتمثل العمل الأساسي للشركة في تأجير مساحة الهوائي في مواقع الاتصالات متعددة المستأجرين لمقدمي الخدمات اللاسلكية وشركات البث الإذاعي والتلفزيوني.

نظرًا لأنه منظم مثل REIT، يجب على الشركة دفع 90 ٪ على الأقل من الدخل الخاضع للضريبة لمالكي الأسهم، هذا يجعله سهما دفاعيًا ممتازًا.

تمتلك American Tower مجموعة من أكثر من 180.000 برج خلوي تؤجرها لمقدمي الخدمات اللاسلكية لتركيب معداتها على الأبراج لدعم شبكاتهم اللاسلكية.

على الرغم من تنوعها الجغرافي، جاء أكثر من نصف إجمالي إيراداتها في عام 2020 من الولايات المتحدة، فهي سوق مهم للشركة.

في الربع الأخير من عام 2020، استحوذت الشركة على أكثر من 2000 برج جديد في الولايات المتحدة وكندا.

هذا النهج الجريء هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أداء الشركة بشكل جيد للغاية في العام الماضي، على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة.

بالنظر إلى المستقبل، تظهر بيانات Refinitiv أن عائدات REIT ستزيد بنسبة 9.9٪ و 14.8٪ في 2021 و 2022 على التوالي.

ملاحظة من شركة إيفست للتداول أون لاين

هذه المقالة تحتوي على معلومات تثقيفية وليست القصد بها حث القارئ على اتخاذ قرار شراء الأسهم المذكورة.

تذكر أنه عليك دائمًا البحث والتحقق قبل القيام بأي عملية استثمار أو تداول.

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