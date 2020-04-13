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توقعات: الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا قد يهبط 30% في ظل أزمة كورونا

منشور 13 نيسان / أبريل 2020 - 10:52
الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا قد يهبط 30% في ظل أزمة كورونا
الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% فيما بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران
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نقلت صحيفة Times عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قوله لزملائه إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% فيما بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران

نقلت صحيفة Times عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قوله لزملائه إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30% فيما بين شهري أبريل نيسان ويونيو حزيران في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس كورونا.


وأضافت الصحيفة أن سوناك بحث احتمال حدوث تراجع يتراوح بين 25 و30% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني وقالت إن عشرة وزراء يضغطون من أجل تخفيف اجراءات العزل العام الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن وزير قوله "من المهم ألا ينتهي بنا الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث ثلاثة أسابيع أخرى من العزل العام ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه".   

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Via SyndiGate.info


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