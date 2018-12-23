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توقعات بانتعاش قطاع العقارات والمقاولات في قطر خلال 2019

توقعات بانتعاش قطاع العقارات والمقاولات في قطر خلال 2019
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