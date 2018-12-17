قطر ستدعم مؤسسات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار

وأشار إلى الدور الذي لعبته وتلعبه قطر في تحقيق السلام في العديد من المناطق، وخاصة دورها الحيوي في توقيع اتفاقيات دارفور، لافتا إلى انضمام قطر إلى ميثاقين مهمين في مجال احترام حقوق الإنسان.

وذكر في هذا السياق، أن "توقيع الاتفاقات دليل قاطع على التزام قطر ورغبتها في دعم مشاريع الأمم المتحدة"، مضيفاً أن للدوحة "دورا حيويا في إحلال السلام في المنطقة".

وأشاد الأمين العام بالعلاقة مع قطر، مؤكداً "الشراكة النموذجية معها". وقال إن بعثة قطر في الأمم المتحدة "واحدة من أنشط البعثات"، مشيراً إلى توقيع اتفاقية لافتتاح مقر الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة في الدوحة.