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توقعات بمواجه اليورو المزيد من التحديات خلال العام الجاري

توقعات بمواجه اليورو المزيد من التحديات خلال العام الجاري
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