توقعات: ثروات النساء قد ترتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة

أكد تقرير لشركة «بوسطن كونسلتينج جروب» أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة للدور الريادي للنساء في الشرق الأوسط، حال قامت شركات إدارة الثروات بتخصيص نُهج موجهة تلبي الاحتياجات المحددة لكل عميل، وإدراك أهمية فرص الأعمال الواعدة التي تتمتع بها الأنشطة التجارية للنساء.

وسلطت الشركة في تقريرها الضوء على دور النساء كقوة اقتصادية من المستوى الأول في المجتمع، متوقعة أن تكون السنوات المقبلة بمثابة عقد جديد يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الثروات النسائية.

وحث التقرير الخبراء في مجال إدارة الثروات عبر الشرق الأوسط، على إعادة النظر في استراتيجياتهم ومناهجهم، وتعديلها وتطويرها بما يتلاءم مع احتياجات وأولويات العملاء من الأفراد، بغض النظر عن الجنس، إضافة إلى التأكيد على أهمية تصاعد دور المرأة كقوة اقتصادية فاعلة، توفر فرصاً وإمكانات هائلة في عالم الثروات.

وبحسب تقرير الثروات العالمية 2019 الصادر عن "بوسطن كونسلتينج جروب"، بناء على مراجعة شاملة لبيانات حجم السوق، فإن قطاعات الثروة النسائية في الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) في وضع إيجابي يسمح لها بتحقيق حجم كبير للغاية، حيث يتوقع أن تشهد الثروات النسائية نمواً ملحوظاً خلال السنوات القادمة عبر المنطقة.

ويستكمل التقرير نتائجه، حيث يتوقع أن تشهد الثروات النسائية نمواً هائلاً في كل من الإمارات والسعودية لتبلغ 103 مليارات دولار و224 مليار دولار على التوالي، مع توقع نمو الثروة وفق نمو سنوي يبلغ 8.3% و5.1% حتى عام 2023. وتؤكد هذه الأرقام على النمو الهائل الذي ستشهده الثروات النسائية.