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توقع انخفاض الليرة التركية وارتفاع مستوى القروض في الأعوام الثلاثة القادمة

توقع انخفاض الليرة التركية وارتفاع مستوى القروض في الأعوام الثلاثة القادمة
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