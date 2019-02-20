توقع انخفاض الليرة التركية وارتفاع مستوى القروض في الأعوام الثلاثة القادمة

تتوقع وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد اند بورز غلوبال انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة القادمة،

تتوقع وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد اند بورز غلوبال انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة القادمة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند ثمانية بالمئة في الاثني عشر شهرا القادمة.



وقال المحلل لدى ستاندرد اند بورز، مكسيم رابنيكوف خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت "نتوقع حاليا انخفاض قيمة العملة على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022".



وأضاف محلل قطاع البنوك، ماجار كيومديان أن مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يوما على الأقل، سيبلغ نحو 8% قرب نهاية العام، على الرغم من أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15-20%.

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