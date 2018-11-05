مكاسب الدولار تتوقف قبل الانتخابات

هبط الدولار اليوم بعد أن حقق مكاسب على مدار ثلاثة أسابيع مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي قد تتسبب في موجة جديدة من الاضطراب في الأسواق العالمية.



ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.39 وكان قد لامس الأسبوع الماضي أعلى مستوى في منذ يونيو 2017 عند 97.20.



ويترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصف للكونجرس الأمريكي التي تجري غدا الثلاثاء وتشير التوقعات إلى فرصة كبيرة أمام الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب بينما من المرجح ان يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.



وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.1378 دولار.



وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة ليسحل أعلى مستوى في عشرة أيام مقابل الدولار عند 1.3065 دولار بعد تقرير لصحيفة صنداي تايمز يفيد بصياغة اتفاق جمركي لبريطانيا ككل ضمن الاتفاقية الخاصة بانسحابها من الاتحاد الأوروبي. ووصف مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي التقرير بأنه محض تكهنات.



ومقابل اليورو ارتفع الاسترليني إلى 87.33 بنس وهو الأعلى منذ 11 أكتوبر.

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