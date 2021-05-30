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"تويتر" تستعد لإطلاق خدمة "بلو" مدفوعة الثمن

منشور 30 أيّار / مايو 2021 - 08:20
"تويتر" تستعد لإطلاق خدمة "بلو" مدفوعة الثمن
شركة تويتر تعتمد حاليا على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 80% من إيراداتها
أبرز العناوين
تستعد شبكة موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن "بلو". وكانت الباحثة مانشون وانج قد كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع.

تستعد شبكة موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن "بلو". وكانت الباحثة مانشون وانج قد كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع.

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وقام تويتر الخميس الماضي بإضافة إصدار جديد من تطبيق تويتر على متجر آب ستور للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس ليضيف "تويتر بلو" حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهريا.

وذكر موقع "تك كرانش" أنه لا يمكن لمستخدمي تويتر الاشتراك في خدمة تويتر بلو حتى بعد تنزيل التحديث حاليا. وكشفت وانج عن بعض تفاصيل الخدمة مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في وقت قريب جدا. وقالت إن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم الكثير من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على "وضع القراءة" الذي يحول المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.

يذكر أن شركة تويتر تعتمد حاليا على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 80% من إيراداتها. وكانت الشركة قد ذكرت لـ "بلومبيرج" في فبراير أنها "تبحث وتختبر" طرقا جديدة للاستفادة المالية من منصة تويتر وبخاصة مع تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.

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Via SyndiGate.info


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