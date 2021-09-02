تويتر تطرح ميزة الاشتراكات المدفوعة في حسابات المؤثرين

تعمل شركة تويتر جاهدة بين فترة وأخرى لتقديم أفضل الميزات وتسهيل الخدمة للمستخدمين ، حيث طرحت ميزة الاشتراكات المدفوعة الأجر في حسابات المؤثرين، وأيضًا عملت على إضافة أداة جديدة الهدف من مساعدة منتجي المحتويات لتوفير العائدات، وجاء الهدف وراء هذه الاستراتيجية الجديدة توسيع قاعدة جمهورها وتقليل الاعتماد على إيرادات الإعلانات .

كشفت #تويتر عن فتح باب التقديم لتفعيل خاصيتي Super Follows و Ticketed Spaces لصانعي المحتوى والمؤثرين على المنصة، لتمكينهم من الحصول على دعم مالي من خلال المحتوى الحصري الذي يقدمونه من خلال الاشتراكات المدفوعة من المتابعين. #عساس_للتقنية pic.twitter.com/6YPkSq5V68 — عساس للتقنية (@3as1s) June 22, 2021

آلية عمل الأداة الجديدة من تويتر

تعمل هذه الأداة الجديدة على أن يقوم مؤثرين شبكات التواصل الاجتماعي مثلا في مجال الرياضة أو المكياج أو غيره ، على بعث عروض لمشتركيهم ليصبحوا أفضل المتابعين لديهم (سوبر فولورز) وأن يكونوا أول من يتلقوا المعلومات والمحتويات وبشكل حصري ، وذلك عن طريق دفع المتابع اشتراكات بثلاثة أو خمسة أو عشرة دولارات في الشهر، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وتقدم هذه الأداة أيضًا لكبار المتابعين إمكانية اشتراكهم في دردشات محصورة بأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

وفي بداية تطبيق الأداة ستقوم الشركة باقتطاع ما لا يتجاوز عن 3 بالمائة من العائدات ، ولكن تعتزم رفع هذه النسبة إلى 20 بالمائة، في حال جنى المحتوى أكثر من 50 ألف دولار.

وتنظر شركة تويتر في المستقبل إلى إضافة حيزاً للنشرات الإخبارية والتسجيلات الصوتية ، دون الكشف عن هوية المستخدم.

