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تويتر تطرح ميزة الاشتراكات المدفوعة في حسابات المؤثرين

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:28
تويتر تطرح ميزة الاشتراكات المدفوعة في حسابات المؤثرين
تقدم هذه الأداة أيضًا لكبار المتابعين إمكانية اشتراكهم في دردشات محصورة بأصحاب الاشتراكات المدفوعة
أبرز العناوين
تعمل شركة تويتر جاهدة بين فترة وأخرى لتقديم أفضل الميزات وتسهيل الخدمة للمستخدمين ، حيث طرحت ميزة الاشتراكات المدفوعة الأجر لبعض الحسابات، وأيضًا عملت على إضافة أداة جديدة الهدف من مساعدة منتجي المحتويات لتوفير العائدات

تعمل شركة تويتر جاهدة بين فترة وأخرى لتقديم أفضل الميزات وتسهيل الخدمة للمستخدمين ، حيث طرحت ميزة الاشتراكات المدفوعة الأجر في حسابات المؤثرين، وأيضًا عملت على إضافة أداة جديدة الهدف من مساعدة منتجي المحتويات لتوفير العائدات، وجاء الهدف وراء هذه الاستراتيجية الجديدة توسيع قاعدة جمهورها وتقليل الاعتماد على إيرادات الإعلانات . 

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آلية عمل الأداة الجديدة من تويتر 

تعمل هذه الأداة الجديدة على أن يقوم مؤثرين شبكات  التواصل الاجتماعي مثلا في مجال الرياضة أو المكياج أو غيره ، على بعث عروض لمشتركيهم  ليصبحوا أفضل المتابعين لديهم (سوبر فولورز) وأن يكونوا أول من يتلقوا المعلومات والمحتويات وبشكل حصري ، وذلك عن طريق دفع المتابع اشتراكات بثلاثة أو خمسة أو عشرة دولارات في الشهر، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وتقدم هذه الأداة أيضًا لكبار المتابعين إمكانية اشتراكهم في دردشات محصورة بأصحاب الاشتراكات المدفوعة. 

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 وفي بداية تطبيق الأداة ستقوم الشركة باقتطاع ما لا يتجاوز عن 3 بالمائة من العائدات ، ولكن تعتزم رفع هذه النسبة إلى 20 بالمائة، في حال جنى المحتوى أكثر من 50 ألف دولار. 

وتنظر شركة تويتر في المستقبل إلى إضافة حيزاً للنشرات الإخبارية والتسجيلات الصوتية ، دون الكشف عن هوية المستخدم. 
 

 

كلمات دالة:تويترالحسابات المدفوعة الاشتراك في تويتر

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