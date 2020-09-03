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تويتر يؤكد اختراق حساب رئيس وزراء الهند

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2020 - 11:42
تويتر يؤكد اختراق حساب رئيس وزراء الهند
قالت متحدثة باسم Twitter في رسالة بالبريد الإلكتروني "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".
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قال Twitter إنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

أكد موقع Twitter أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكتروني الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونشر سلسلة تغريدات تطلب من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.

وقال Twitter إنه على علم بالنشاط واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

وقالت متحدثة باسم Twitter في رسالة بالبريد الإلكتروني "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

ولم يرد مكتب مودي على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نشرت على حسابه. وطلبت التغريدات، التي تم حذفها بعد ذلك، من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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