تويتر يحذر مستخدمي Android من ثغرة أمنية خطيرة

إذا كنت تستخدم تطبيق Twitter على نظام Android، فيجب عليك تحديثه الآن.

كشفت الشركة عن ثغرة أمنية في تطبيقها لنظام التشغيل أندرويد، مما قد يعرض الرسائل المباشرة للمستخدمين ومعلومات الموقع للخطر.

وفي إحدى التدوينات، تقول الشركة إنها قد أصلحت المشكلة، لكن يجب على مستخدمي Android تحديث تطبيقهم في أسرع وقت ممكن لحماية حساباتهم.

وفي حال لم يتمكن المستخدم من تحديث التطبيق، فيجب عليه استخدام نسخة الويب twitter.com ريثما يتمكن من تحديث التطبيق.

ووفقا لتدوينة توضح مدى خطورة المشكلة، فإن: “الاستفادة من الخطأ يحتاج إلى عملية معقدة لإدخال تعليمات برمجية ضارة في مناطق التخزين المقيدة لتطبيق تويتر على أندرويد، كما قد يكون الخطأ قد سمح أيضا للجهات الفاعلة الخبيثة بالوصول إلى معلومات موقع شخص ما وتغريداته المحمية”.

وأوضحت منصة التدوين المصغرة أنها لا تملك أدلة على ما إذا كانت خدمة جهة خارجية قد استفادت من الخطأ، ومع ذلك، فإنها تشير إلى أنه “لا يمكنها أن تكون متأكدة تمامًا، لذا فإنها تتوخى الحذر الشديد”.

وتتواصل الشركة مع الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لهذه الثغرة الأمنية بشكل مباشر من خلال تطبيق تويتر أو عبر البريد الإلكتروني مع إرسالها تعليمات حول كيفية حماية الحسابات.

وفي حال حصل المستخدم على رسالة من الشركة، فيجب عليه اتباع الإرشادات التي توفرها في أقرب وقت ممكن، وتقول تويتر إن بإمكان المستخدمين الاتصال بمكتب حماية البيانات التابع لها للحصول على مزيد من المعلومات حول أمان حساباتهم.