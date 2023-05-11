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تويتر يطرح مزايا جديدة .. مكالمات الفيديو أبرزها

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 11 أيّار / مايو 2023 - 10:50
تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لتطبيق تويتر عن طرح العديد من المزايا الجديدة لمستخدمي التطبيق من بينها التغريدات الطويلة، والرسائل المشفرة ومكالمات الفيديو.

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ميزات جديدة قادمة لـ تطبيق تويتر

كشف الملياردير الامريكي إيلون ماسك عن مزايا جديدة لتطبيق تويتر يوم أمس الأربعاء من شانها أن تسهل الكثير من الأمور على مستخدمي تويتر.

ومن أبرز الميزات التي من المقرر ان تضاف للتطبيق "المكالمات الصوتية والمرئية" على غرار العديد من التطبيقات مثل انستغرام، فيسبوك، تلغرام واتس اب.

كما كشف ماسك عن ميزة جديدة للمستخدمين وهي تشفير الرسائل الخاصة للمستخدمين بهدف الحفاظ على خصوصيتهم مما قد يزيد من عدد المستخدمين.

تويتر

وأكد ماسك إن المكالمات الصوتية والمرئية من المقرر أن تصبح متاحة على تطبيق تويتر قريبًا جدًا، وقال الملياردير المثير للجدل عبر تغريدة نشرها على تويتر إنه أصبح بإمكان أي شخص التحدث عبر التطبيق دون الحاجة لإعطاء رقم تلفونه.

وأشار ماسك إلى ان التحديث الأخير، سيمكن المستخدمين من الرد على الرسائل التي تصلهم وحتى وإن كانت ضمن سلسلة، مع إمكانية استخدامهم الرموز التعبيرية.

عائد مادي لحسابات الوسائل الإعلامية

كشف إيلون ماسك في وقت سابق أنه أطلق خدمة جديدة لأصحاب الحسابات الوسائل الإعلامية ستسمح لهم بتقاضي مبلغ مادي على كل نقرة للمقال المنشور.

وعن هذه الخدمة قال الملياردير الأمريكي: "أصبح من الممكن للمؤسسات الإعلامية الاستفادة ماديًا عند نشر مقالاتهم في تويتر من خلال حصولهم على مبلغ مادي مقابل كل نقرة".


 

كلمات دالة:تويتر

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