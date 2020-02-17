تويتر يطرح ميزة "الرسائل الآمنة" لمنع نشر الصور الإباحية

أطلق موقع تويتر مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي تستهدف الصور الإباحية.

وقال موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إن تويتر، طرح ميزة جديدة أطلق عليها “الرسائل الآمنة” (Safe DM)، والتي يمكن من خلالها إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة من دون ظهور أي محتوى إباحي عليها.

وتمنع الميزة الجديدة من استقبال المستخدم أي صور عارية عبر رسائل تويتر، حتى لو كانت مرسلة من معلنين أو أصدقاء.

وقالت كيسلي برسلر، مدير قسم التطوير في تويتر إن تلك الميزة الجديدة ستمكّن المستخدم من التحكم في أي محتوى “غير مرغوب” في ظهوره على حسابه أو صفحته أو حتى رسائله الخاصة.

وتابعت المسؤولة في تويتر قائلة “نعلم أن ذلك المحتوى قد يكون بابا في معظم الأحيان للمتسللين والهاكرز، لذلك نعمل بكل قوة على حماية المستخدمين من عمليات التسلل عبر الإنترنت”.

ويمكن إضافة مرشح “الصور الإباحية” على الصفحة الرئيسية وعدم قصرها على الرسائل المباشرة فقط.

ويسمح تويتر بنشر مقاطع إباحية على منصته على العكس من بعض الشبكات الاجتماعية الأخرى.

وكان موقع تويتر أعلن قبل أيام حظر عرض تسجيلات الفيديو الإباحية الزائفة، التي تعرف باسم “الزيف العميق”.

وعادة ما يتم التلاعب بهذه المقاطع ليستخدم وجه ممثلة أو مغنية أو إحدى نجمات التلفزيون على جسد امرأة أخرى تظهر في مشاهد إباحية. لكن إدارة الموقع قالت إن المقاطع الزائفة تنتهك قواعدها لأنها تستخدم ملامح أشخاص دون موافقة أصحابها.

وجاء هذا التطور بعد قرار موقع “بورنهاب” إزالة مقاطع الفيديو الجنسية الزائفة التي يتم الإبلاغ عنها.

وأعلنت مواقع أخرى على الإنترنت مثل جفيكات، لاستضافة مقاطع الفيديو، وموقع المحادثة ديسكورد، عن اتخاذ خطوات مماثلة ضد الأفلام الإباحية الزائفة.

يشهد العالم تزييف صور جنسية منذ أكثر من قرن، ولكن العملية كانت تتطلب جهدا كبيرا، وكان التلاعب بتسجيلات الفيديو يتطلب جهدا أكبر من الصور، لأن عمليات المونتاج المتقنة تتطلب إمكانيات ضخمة وتكاليف كبيرة.

ولكن مؤخرا تم تقليص عمليات المونتاج إلى ثلاث خطوات يسيرة: جمع عدد من الصور لشخص، اختيار فيلم إباحي لتزييفه ثم الانتظار. ويقوم جهاز الكمبيوتر بباقي الخطوات، ولكن الأمر قد يستغرق أكثر من 40 ساعة لفيلم قصير للغاية.

ولم يعد الأمر معقدا ويتطلب فقط الضغط على زر واحد مرة واحدة بعد توفير المواد المطلوبة.

وكثيرا ما تنتشر على تويتر هاشتاغات تطالب موقع تويتر بإيجاد حل للمحتوى الإباحي الذي يغرق الهاشتاغات.

وتنتشر بين الفترة والأخرى هاشتاغات تطالب بإيقاف الحسابات الإباحية كان آخرها هاشتاغ #إرهاب_إباحية_تويتر_بين_نارين الذي عبّر ضمنه مستخدموه عن سخطهم بسبب كثرة الحسابات التي تعرض محتوى غير أخلاقي، مؤكدين أنها لا تقلّ خطرا عن الحسابات التي تتضمن محتوى إرهابيا.

ويقول مغردون إن هذه الحسابات تغرّد بشكل مزعج في جميع الهاشتاغات.

وطالب مغردون عرب موقع توتير بالتعامل مع الحسابات الإباحية كتعاملهم مع الحسابات الإرهابية.

وتقول إحصاءات إن عدد الحسابات العربية الفاعلة على تويتر بلغ 14 مليون حساب، من بين نحو 327 مليون حساب فاعل على المنصة حول العالم.

وتحتل السعودية المرتبة الخامسة من حيث نسبة المستخدمين على مستوى العالم. ويستخدم أكثر من 10 ملايين شخص الشبكة الاجتماعية في السعودية.

وتندلع على تويتر حروب تضليل منصتها الأولى الهاشتاغات التي تتلاعب بها حسابات موجهة لتسميمها.

ويتم تسميم الهاشتاغ عبر إغراقه بمحتوى معادٍ للمحتوى الذي أنشئ الهاشتاغ من أجله، لتحويل مسار الموضوع.

وتحاول كل مجموعة التلاعب واستخدام الهاشتاغات لمشاركة مواقفها أولا فإذا فشلت تغرقه بالمحتوى الإباحي.

وتعتبر تجارة إنشاء الهاشتاغات وترويجها ورفعها إلى الترند تجارة رائجة عالميا. ويجعل تجار الهاشتاغات أماكنهم مخفية وصعبة التحديد مع أن أهدافهم واضحة.