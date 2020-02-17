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مرة أخرى، غوغل تحذف تطبيق ToTok الإماراتي من متجرها

منشور 17 شباط / فبراير 2020 - 10:05
مرة أخرى، غوغل تحذف تطبيق ToTok الإماراتي من متجرها
"توتوك" هو تطبيق تراسل وعد جمهوره برسائل ومكالمات "سريعة ومجانية وآمنة".
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حذف التطبيق من المتاجر سابقاً.

قامت "غوغل" بإزالة تطبيق الدردشة الإماراتي ToTok، الذي يُتهم بكونه أداة تجسس للإمارات، من متجر التطبيقات "غوغل بلاي" للمرة الثانية. وتم سحب التطبيق في المرة السابقة من متجَري "آبل" و"غوغل"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وكان التطبيق قد حُذف قبل وقت قصير من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً عنه. وأعادت "غوغل" التطبيق بهدوء في يناير/كانون الثاني.

وأكدت "غوغل" لموقع "ذا فيردج" التقني خبر حذف التطبيق، إلا أنها رفضت تقديم تفسير حول سبب الحذف.

و"توتوك" هو تطبيق تراسل وعد جمهوره برسائل ومكالمات "سريعة ومجانية وآمنة"، وتم تنزيله ملايين المرات في الإمارات وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، كما كان أحد أكثر التطبيقات الاجتماعية تنزيلًا في الولايات المتحدة. 

لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وجد أن التطبيق سمح لحكومة الإمارات بالتجسس على المستخدمين.

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Via SyndiGate.info


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