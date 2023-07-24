تويتر يعلن عن ميزة جديدة تنافس لينكد إن .. TwitterHiring للتوظيف

كشفت تقارير تقنية عن ميزة جديدة في تويتر أو "X Corp" قد يتم طرحها في الفترة المقبلة عبر التطبيق، تمكن الحسابات الموثقة من أجل الإعلان عن الوظائف المتاحة لديها، والمستخدمين من رؤيتها والبحث عنها.

ميزة جديدة في تويتر للبحث عن الوظائف

لم تعلن منصة تويتر عن الميزة الجديدة بشكل رسمي، إلا أن العديد من رواد المنصة أكدوا وجود العديد من الإشارات والدلائل التي تؤكد قرب طرحها.

ومن بين هذه الدلائل حساب TwitterHiring@ الموثق بالعلامة الذهبية والتي تشير إلى المؤسسات والشركات، هذا إلى جانب تمكينها مؤسسة ورك ويك Workweek من الوصول إلى هذه الميزة ونشر قوائم بفرص العمل المتوفرة لديها.

وبحسب الأخبار المسربة ستمكن تويتر الشركات بنشر ما يقارب الـ 5 وظائف المتاحة مبدئيًا مع مساعدتهم على الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين.

والجدير بالذكر أنه وفي وقت سابق كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة تويتر عن اهتمامه بإضافة عدد من المزايا التي تتعلق بالوظائف، كما اشترى منصة Laskie الخاصة بالتوظيف عبر الإنترنت تحت مظلة تويتر.

ومن المفترض ان ينافس تطبيق تويتر عدد من المنصات المتخصصة في التوظيف مثل لينكد إن.

تطبيق تويتر يودع الطائر الأزرق

على صعيد مختلف ودع تطبيق تويتر الطائر الأزرق حيث اعلن إيلون ماسك عن تغيير الشعار إلى علامة X، وهو ما بدأ بتنفيذه خلال الساعات القليلة الماضية.