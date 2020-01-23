تويوتا تسحب 3.4 مليون سيارة بسبب أعطال، فما هي الطرازات المتأثرة؟

أعلنت شركة «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج للسيارات في اليابان الأربعاء استدعاء نحو 3.4 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم للاشتباه في وجود خلل في عمل الوسائد الهوائية.

وذكرت «تويوتا» أن خطة الاستدعاء تشمل 2.9 مليون سيارة في الولايات المتحدة من طرز «كورولا» و«كورولا ماتريكس» و«أفالون» و«أفالون إتش في»، والباقي سيتم استدعاؤه في أميركا الشمالية وأميركا الوسطى والجنوبية، مضيفة أنه لن يتم استدعاء أي سيارات في هذه المرة في اليابان أو أوروبا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

قالت متحدثة باسم الشركة اليابانية إن وحدة التحكم الإلكتروني في السيارات التي تشملها عملية الاستدعاء، قد لا توفر الحماية المناسبة في مواجهة وجود «ضجيج كهربائي»، وهو شكل من أشكال اضطراب حركة التيار الكهربائي يؤثر على أنظمة عمل الوسائد الهوائية.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتفاخ الوسادة بالكامل أو عدم انتفاخها على الإطلاق. كما يمكن أن يُعرقل عمل وحدات شد حزام الأمان بالصورة المناسبة.

ويذكر أن وحدات شد حزام الأمان تزيد أو تقلل درجة شد أحزمة الأمان لحماية الركاب من الاندفاع بقوة إلى الأمام في حالة التصادم.

وتعتزم «تويوتا» إضافة مرشح للضجيج الكهربائي بين وحدة التحكم في الوسائد الهوائية وأسلاك توصيلها.