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تويوتا تكشف عن سيارة AMP الكهربائية لنقل زوار ألعاب طوكيو الأولمبية

منشور 02 آب / أغسطس 2021 - 08:22
تويوتا تكشف عن سيارة AMP الكهربائية لنقل زوار ألعاب طوكيو الأولمبية
جاءت هذه  السيارة بتصميم مشابه لسيارات ملاعب الجولف والبيسبول، ومع بعض اللمسات حصلت السيارة على هوية يابانية مميزة ومقدمة لطيفة.
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كشفت تويوتا عن AMP سيارة كهربائية مخصصة لنقل المشاركين والزوار في فعاليات طوكيو الأولمبية.

كشفت تويوتا عن AMP سيارة كهربائية مخصصة لنقل المشاركين والزوار في فعاليات طوكيو الأولمبية.

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جاءت هذه  السيارة بتصميم مشابه لسيارات ملاعب الجولف والبيسبول، ومع بعض اللمسات حصلت السيارة على هوية يابانية مميزة ومقدمة لطيفة.

تصنف الشركة سيارتها APM على أنها منخفضة السرعة ومخصصة للمسافات القصيرة لنكون مثالية لنقل الزوار والموظفين داخل الأحداث والأماكن الكبيرة. وتتسع السيارة للعديد من الأشخاص وتوفر سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً. كما يمكن تخصيص تويوتا AMP بعدة طرق لتناسب استخدامات مختلفة وأعداد متفاوتة من الركاب.

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كلمات دالة:تويوتاسيارة تويوتا

Via SyndiGate.info


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