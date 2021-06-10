تويوتا تكشف عن لاندكروز 2022 الجديد كلياً بتغييرات جذرية

بعد وقت طويل من الانتظار، كشفت تويوتا رسمياً عن لاندكروزر 2022 الجديد كلياً بتغييرات جذرية.

تحمل لاندكروزر 2022 واجهة جديدة تتميز بمصابيح LED هجومية وشبك أمامي بارز، يختلف تصميم الشبك باختلاف الفئات وقد أبدعت الشركة في تمييزها عن بعضها، وتبدو السيارة بشكل عام أكثر عرضاً واقل انخفاضاً رغم أنها لا تزال ذات أبعاد كبيرة. ويتميز هيكل السيارة بانتفاخات رياضية وأقواس عجلات بارزة.

في الداخل حصلت السيارة على تقنيات حديثة برغم أنها لاتزال تبدو محافظة على الأسلوب القديم المرتكز على الأزرار وأقراص التحكم والتي أدمجت مع الأنظمة الترفيهية لتسهيل استخدامها والوصول للقوائم والميزات. وتقول الشركة أن التصميم بديهي وسهل الاستخدام.

عملت الشركة على إعادة تصميم الهيكل لتقليل الوزن وزيادة الصلابة، ومن خلال تحسينات متعددة انخفض وزن السيارة بمقدار 200 كيلوغرام عن السابق، وخفض مركز الثقل كما تحسن توزيع الوزن وأداء نظام التعليق، ما يعني أداء أفضل ثباتاً. وكان هدف الشركة هو تقديم سيارة سهلة القيادة ولا تتعب السائق على الطرق الوعرة فضلاً عن الطرق المعبدة.

من حيث المحركات فقد طورت تويوتا محركات جديدة شملت محرك بنزين 3.5 لتر V6 ثنائي التيربو، ومحرك ديزل 3.3 لتر V6 ثنائي التيربو، وتقول أن أداء المحركات الجديدة يضاهي ما كان يقدمه محرك V8 في الجيل السابق. كما زودت السيارة بناقل حركة رائد من 10 سرعات وبتقنية Direct Shift ليقدم أداء أفضل وأكثر كفاءةً. ينتج محرك الوقود حوالي 409 حصان (415 ps) و650 نيوتن-متر، وينتج محرك الديزل 308 حصان (310 ps) و700 نيوتن-متر.

رسمياً: تويوتا تكشف عن لاندكروزر 2022 الجديد كلياً!

وتطلق فئة GR الرياضية لأول مرة في لاندكروزر.

تفاصيل أكثر بالتغريدة بالأسفل 👇🏼 pic.twitter.com/gsuKlY0n3l — سعودي شفت (@SaudiShift) June 9, 2021

تأتي السيارة بعشرات وظائف السلامة من خلال رزمة تويوتا Safety Sense، تشمل الوظائف الجديدة في السيارة نظام ما قبل الاصطدام والذي يساعد على تجنب الاصطدام أو تقليل الضرر من خلال اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات والسيارات القادمة عند والمشاة الذين يعبرون الشارع عندما تنعطف السيارة في أي من الاتجاهين، كما تشمل نظام آخر لتجنب الاصطدام من خلال مساعدة السيارة في الحفاظ على المسار. لدينا أيضاً فرامل التوقف الجديدة والتي تساعد على منع حوادث الاصطدام أثناء ركن السيارة خلال التعرف على العوائق أمام وخلف السيارة في ساحة الانتظار بما فيها السيارات والمشاة.

جدير بالذكر أن لاندكروز ستتوفر بفئة GR الرياضية وستكشف الشركة عن تفاصيلها في وقت لاحق.

ستبدأ تويوتا ببيع لاندكروزر 2022 في سوق الشرق الأوسط مابين شهر 6-9 ميلادي من عام 2021.