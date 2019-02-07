شاهد: تويوتا سوبرا 2020 الجديدة كلياً بأول إعلان لها... قد تعجبك!

تويوتا سوبرا 2020 الجديدة كلياً

بعد أن كشفت تويوتا عن الجيل الجديد كليًا من سيارتها الرياضية العريقة سوبرا 2020, هاهي تطلق أول إعلان لسيارتها الرياضية الجديدة بعد إنقطاعها لمدة 21 سنة.

ويدور محتوى الإعلان عن محاكات لعبة الهروب من العقبات ولكن على شكل مكبر والتي تكون سوبرا فيه البطلة. لينتهي الإعلان بعبارة “أخيرا عادت” بعد القيام بإستعراضات الدريفت بطريقة شيقة وجميلة.





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