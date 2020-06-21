تيسلا تتجهز لإنتاج شاحنتها سيمي تجارياً

كشف تقرير صحفي عن نية تيسلا رفع إنتاجها من شاحنة سيمي إلى المستوى التجاري بأعداد كبيرة.

يذكر التقرير أنهم كانوا على اطلاع على مذكرة داخلية في تيسلا حث فيها إيلون موسك الموظفين على بذل قصارى جهدهم لزيادة إنتاج سيمي دون تحديد أرقام أو تواريخ محددة.

وقالت المذكرة أن إنتاج مجموعة البطاريات والمحركات سيكون في مصنع تيسلا في نيفادا، ولكن إنتاج مكونات أخرى ربما يحدث في ولايات أخرى. كما قال إيلون موسك أنه في غاية التشّوق لرؤية الشاحنة المميزة في الأسواق.

لم تعلق تيسلا مباشرة على تقرير الصحيفة الأمريكية، ولكن إيلون موسك غرّد في تويتر بكلمة واحدة “نعم” كجواب عن سؤال أحدهم حول صحة الخبر.