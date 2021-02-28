  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تيسلا تخفض إنتاج موديل 3 بسبب نقص توريد الإكترونيات

تيسلا تخفض إنتاج موديل 3 بسبب نقص توريد الإكترونيات

منشور 28 شباط / فبراير 2021 - 12:16
تيسلا تخفض إنتاج موديل 3 بسبب نقص توريد الإكترونيات
اسهم تيسلا بدأت بالانخفاض بعد أن وصلت لمستويات قياسية، وخسرت الشركة نسبة 6.77% من قيمة الأسهم
أبرز العناوين
قامت تيسلا بصمت بخفض إنتاج سيارتها موديل 3 في مصنها في كاليفورنيا.

قامت تيسلا بصمت بخفض إنتاج سيارتها موديل 3 في مصنها في كاليفورنيا.

بسبب نقص توريدات الشرائح الإلكترونية اللازمة للسيارة فإن تيسلا ليس لديها أي خيار، وسيظل الإنتاج منخفضاً حتى الأسبوع الأول من مارس حيث ستعيد الشركة النظر في ذلك، أما عن سبب نقص الشرائح الإلكترونية فيعود حسب بعض المصادر إلى سوء الظروف الجوية ما يؤثر على حركة الملاحة والشحن البري والبحري.

جدير بالذكر أن اسهم تيسلا بدأت بالانخفاض بعد أن وصلت لمستويات قياسية، وخسرت الشركة نسبة 6.77% من قيمة الأسهم.

 

تسلا الأمريكية تعتزم تصنيع سياراتها الكهربائية في الهند
استثمار تسلا بالبتكوين يرفع من سعرها لتكسر حاجز 47,000 دولار
تغريدات إيلون ماسك تحرك الأسواق

 

كلمات دالة:تيسلا

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021 SaudiShift.com

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...