تيسلا تخفض إنتاج موديل 3 بسبب نقص توريد الإكترونيات

قامت تيسلا بصمت بخفض إنتاج سيارتها موديل 3 في مصنها في كاليفورنيا.

بسبب نقص توريدات الشرائح الإلكترونية اللازمة للسيارة فإن تيسلا ليس لديها أي خيار، وسيظل الإنتاج منخفضاً حتى الأسبوع الأول من مارس حيث ستعيد الشركة النظر في ذلك، أما عن سبب نقص الشرائح الإلكترونية فيعود حسب بعض المصادر إلى سوء الظروف الجوية ما يؤثر على حركة الملاحة والشحن البري والبحري.

جدير بالذكر أن اسهم تيسلا بدأت بالانخفاض بعد أن وصلت لمستويات قياسية، وخسرت الشركة نسبة 6.77% من قيمة الأسهم.